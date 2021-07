Google ha già risolto. Apple ancora no.

I gestori della gola di Gorropu tornano a chiedere ufficialmente al colosso informatico di correggere un errore nelle sue mappe che porta fuori strada decine di turisti interessati a raggiungere il canyon più lungo d'Europa nel Supramonte nuorese, uno dei luoghi più frequentati dell’Isola (nel 2019 la stagione si è chiusa con 30mila presenze).

Secondo i servizi forniti da Apple Maps, i visitatori possono raggiungere la gola direttamente con la propria auto, ma questo non è vero: una volta arrivati al parcheggio attrezzato di "Sa Barva", si devono poi percorrere obbligatoriamente gli ultimi 6,5 km a piedi.

"Il disservizio – spiega Luciano Murgia della società Chintula di Urzulei, concessionaria della gestione del canyon – è amplificato dal rilevante numero di visitatori giornalieri, che in questo periodo si scontrano quotidianamente con le informazioni errate che vengono fornite dal colosso del web. Al contrario di Google che lo scorso anno, in seguito alla segnalazione, ha immediatamente modificato le indicazioni errate per raggiungere il sito, Apple maps non ha provveduto".

"Per raggiungere a piedi la Gola di Gorropu il percorso più breve si trova presso il Campo Base Gorropu, sulla Strada Statale 125 al km. 190.500 – continua – . Dal Campo base è possibile prenotare un servizio jeep che porta i visitatori a bordo del Flumineddu, da cui restano soltanto 2.8 km da percorrere a piedi. Il punto raggiungibile liberamente in auto, che si avvicina maggiormente alla Gola di Gorropu è il passo Ghenna Silana sulla Statale 125 al km 183. Da qui parte un sentiero di circa 4 km di discesa a piedi per raggiungere la Gola. L'altro punto raggiungibile liberamente in auto è il parcheggio a pagamento di Sa Barva (o S'Abba Arva), nell'agro di Dorgali, dal quale si devono percorrere circa 6.5 km a piedi per raggiungere Gorropu".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata