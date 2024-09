Incendio a Galtellì: a fuoco una legnaia che si trova vicino a una casa in via Berlinguer.

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco della Base estiva di Orosei, che ha evitato che le fiamme si propagassero all’abitazione.

Tutta l’area è stata messa in sicurezza: in corso le indagini per risalire alle cause del rogo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata