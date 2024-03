Incendio nelle notte a Galtellì dove il furgone di un allevatore di 65 anni è andato a fuoco.

Le fiamme sono divampate attorno alle 1.30 tra via Karol Wojtyla e via del Chianto, dove è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro.

Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo, la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della locale stazione.

