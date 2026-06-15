Quella di domenica scorsa è stata una magica giornata per la comunità cristiana di Gadoni. Una giornata di preghiera e fraternità, col coro parrocchiale che ha eseguito i canti liturgici, assieme agli ammalati, alle persone che vivono sole, ma pensando anche ai carcerati, a chi combatte la malattia in ospedale e che vive nella solitudine. Tutti sono stati raggiunti nelle loro case e ovunque, grazie alla trasmissione in diretta dai microfoni di "Radio Maria", quindi grazie alla presenza degli addetti alla trasmissione, quali Giampietro Dore e Francesca Frau.

Si è pregato insieme il Santo Rosario, i Vespri e la Santa Messa. «Una bella occasione per dare risalto ad una bella comunità- dice Giampietro Dore- da una bella parrocchia e con bei canti è stato trasmesso l'entusiasmo della Fede, con tanta gioia. Ringraziamo don Fabio Marras, lo studio mobile di Radio Maria, che si è reso disponibile a realizzare questi collegamenti».

C'è stata tanta commozione, in una iniziativa che ha coinvolto l'intera comunità. «Ci siamo messi a disposizione per dare un significato alla manifestazione- dice Valentina Ortu- portavoce del coro parrocchiale- è stata una iniziativa entusiasmante che ha coinvolto l'intera comunità, dove ognuno ha fatto la sua parte, per trasmettere ovunque le caratteristiche del nostro paese, attraverso Radio Maria. Veramente una bella giornata, che rimarrà impressa nei nostri cuori».

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