Il G7 Scienza e Tecnologia fa tappa a Su Gologone: la Regione Sardegna ospita la conferenza nel Nuorese la settimana prossima, da lunedì 28 a mercoledì 30 ottobre.

Un’occasione di confronto internazionale riguardante l'impatto delle infrastrutture dedicate alla ricerca scientifica. E non è un caso che si parli di questo tema in Sardegna e, in particolare, in questo territorio: è il segno di un'attenzione crescente verso la candidatura del sito di Sos Enattos a ospitare Einstein Telescope.

«Proprio per questo oggi, in giunta, abbiamo approvato l’atto di indirizzo per la sottoscrizione di un accordo fra la Regione Sardegna e i partner istituzionali e territoriali, volto alla creazione di una Governance multilivello per il sostegno e la promozione della candidatura sarda a ospitare ET», afferma la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. «Siamo in prima linea su questo fronte, abbiamo già stanziato i fondi per co-finanziare la costruzione di un nuovo centro di ricerca al posto dell'ex capannone Rimisa, sempre a Sos Enattos».

«L’Unità di Progetto è strategica», prosegue Todde. «Seguiremo l'iter autorizzativo, costituiremo una cabina di regia inter-assessoriale e un comitato promotore con le Università e gli enti di ricerca, sottoscriveremo infine un accordo di programma con i comuni dell'Area Progetto, le città capoluogo, le unioni dei comuni e le comunità montane impattate dall'opera».

L'obiettivo è ospitare Einstein Telescope, «con il coinvolgimento costante delle comunità locali, non solo per la costruzione dell'opera ma anche per tutte le attività che riguardano lo sviluppo territoriale a essa collegate: viabilità, presidi scolastici e sanitari, insediamento di scuole internazionali e politiche mirate per gli insediamenti produttivi», conclude la presidente.

