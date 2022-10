Raffica di denunce nel corso di una serie di controlli messi in atto in questi giorni dai carabinieri della Compagnia di Siniscola.

Nel dettaglio, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica: uomo di Siniscola per un tentato furto di legname alle porte della città, due persone residenti fuori dalla Sardegna indagate per truffa e una persona di Dorgali per porto abusivo di coltello.

Alla Prefettura, invece, sempre in seguito a controllo, sono stati denunciati due assuntori di sostanze stupefacenti.

