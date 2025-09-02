Stavano rientrando da un’escursione a Cala Luna quando, imboccato per errore un sentiero sbagliato, si sono persi in una zona impervia e priva di copertura telefonica.

È successo nel pomeriggio di oggi a un gruppo di escursionisti, che ha comunque trovato il modo di lanciare l’allarme con un messaggio inviato da un punto in cui il segnale era momentaneamente disponibile.

Immediato l’intervento dei soccorsi: da Nuoro è partita una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco, specializzata in operazioni in ambiente ostile. Dalla base di Alghero si è alzato in volo anche l’elicottero Drago, pronto a fornire supporto aereo nelle operazioni di ricerca e recupero.

Le operazioni di soccorso sono in corso e al momento non risultano feriti. L’area in cui si trovano gli escursionisti è ancora in fase di localizzazione esatta

