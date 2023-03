Confindustria attende che il governo ufficializzi al più presto la candidatura italiana del sito di Sos Enattos per l’Einstein Telescope (ET) e chiede di «fare chiarezza su come ciò possa conciliarsi con il parco eolico autorizzato dal precedente governo, che per la comunità scientifica è incompatibile con l’osservatorio di onde gravitazionali di ultima generazione».

Secondo gli industriali della Sardegna Centrale il sito di Lula è indietro rispetto al concorrente olandese su due aspetti. Il primo riguarda proprio il parco eolico: «Nell’Euroregione Mosa-Reno in corsa con la Sardegna per la realizzazione dell’ET l’Olanda ha istituito il divieto assoluto di costruzione di turbine eoliche e altre infrastrutture nel raggio di 10 km fino alla fine del progetto scientifico».

Candidatura italiana indietro anche sul piano degli investimenti e delle infrastrutture, secondo Confindustria: «Bisogna preparare il terreno e creare le migliori condizioni potenziando subito infrastrutture e servizi, senza attendere l’ufficialità della scelta. Bisogna portare servizi, infrastrutture e connessioni, a cominciare da strade e banda ultra-larga». I concorrenti, osservano gli industriali, «stanno destinando cospicue risorse per potenziare l'attrattività del sito, attrarre nuovi investimenti, favorire partenariati pubblico-privati creando così un ecosistema virtuoso tra Università ed enti di ricerca, imprese e Governi ai massimi livelli».

Infine, la condanna all’atto «vile e inqualificabile che ha rafforzato ancora di più l’unità del territorio e dell’intera Sardegna su un progetto di ricerca dall’innegabile impatto a livello produttivo, industriale, economico e sociale, in grado se realizzato di cambiare le sorti di un territorio oggi fortemente in crisi».

L’incontro convocato dal sindaco di Lula per il prossimo 15 marzo «è la migliore risposta» all’intimidazione.

