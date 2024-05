Sfileranno nei Fori Imperiali con i colori della provincia di Nuoro, che sarà rappresentata, a seguito dell'accreditamento Anci, da due sindache del Marghine, quali Rita Zaru del Comune di Noragugume e Silvia Cadeddu del Comune di Birori. Entrambe sfileranno alla parata del 2 giugno, lungo i Fori Imperiali, con la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

«La scelta non è stata casuale - dice Silvia Cadeddu - ma si sono volute rappresentare due piccole comunità, segnate dallo spopolamento, quindi da una crisi che diventa sempre più drammatica». Rita Zaru aggiunge: «È un grande onore per me portare virtualmente la mia comunità, la più piccola del Marghine, ad una cerimonia di così alto valore simbolico, a significare un’Italia la cui ossatura è fatta di piccoli paesi e a restituire loro dignità, rivendicando l'attenzione che meritano».

Le due sindache sono state protagoniste di grandi battaglie, sia sul campo della sanità, che quello del lavoro.

