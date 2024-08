Dramma della solitudine a Orosei, dove il 76enne Cosimo Mula è stato trovato senza vita nella sua abitazione dai carabinieri. L’uomo, che abitava in via Giacomo Di Vittorio, era morto da giorni.

I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione arrivata in caserma: ad avvertirli i vicini di casa che, non vedendo il pensionato da giorni e allarmati dal cattivo odore che proveniva dall’abitazione, hanno deciso di dare l’allarme.

Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario generale della Federazione Sicurezza & Difesa, Antonio de Lieto, che a proposito di queste «morti solitarie» rilancia l’idea di una «realizzazione di una “Mappa del bisogno” in tutti i comuni, capace di individuare tutte quelle situazioni a “rischio”, proprio come una sorta di azione preventiva contro gli effetti estremi di solitudine».

«Rafforzare la rete degli assistenti sociali con settori dedicati, in particolare, a contattare, anche per telefono, pressoché quotidianamente, i soggetti inclusi in un eventuale programma inserito nel contesto della “mappa”, servirebbe a scongiurare tante tragedie», prosegue de Lieto.

