Paura nel pomeriggio sulla strada statale 125 “Orientale Sarda”, nel tratto tra Cala Gonone e l’ingresso del centro abitato di Dorgali, dove si è verificato un incidente tra un’auto e una motocicletta. Il sinistro è avvenuto all’altezza del chilometro 202, in una curva particolarmente insidiosa.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, un motociclista appartenente a un gruppo di centauri del sud dell'isola, avrebbe perso il controllo del mezzo tagliando la curva e impattando contro un’auto. L’uomo è rimasto ferito nell’impatto: ha riportato alcuni tagli e una probabile frattura, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

A seguito dell’incidente, il traffico sulla statale è stato temporaneamente bloccato, causando rallentamenti e lunghe code. Sul posto sono intervenuti il 118, il personale Anas e la Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi del caso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti, con ripristino della viabilità previsto entro il tardo pomeriggio.

