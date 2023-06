Brutto incidente questa mattina sulla ss 129 dove, all’altezza del km 39, un motociclista tedesco è stato sbalzato fuori strada dopo un forte impatto contro il guardrail.

L’uomo è precipitato per sette metri in un dirupo, ma la caduta è stata fortunatamente attutita da un albero ad alto fusto.

Immediato l’intervento di una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che ha recuperato l’uomo e messo in sicurezza l’area.

Il motociclista è stato poi affidato alle cure dei soccorritori giunti a bordo di un’ambulanza della unità di base di Nuoro.

Sul posto anche gli agenti della polizia di stato per gli accertamenti di legge.

Necessario anche l’intervento dell’Anas per la messa in sicurezza della barriera di protezione stradale che nell’impatto è stata completamente divelta.

