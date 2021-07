I carabinieri della stazione di Desulo e della Squadriglia anticrimine “S’Arcu di Tascusi” sono intervenuti in soccorso di un escursionista disperso nel versante desulese della catena montuosa del Gennargentu.

L’uomo, 41enne residente in Germania e in vacanza in Sardegna, dopo aver perso l’orientamento a causa della fitta nebbia ha chiesto aiuto ai carabinieri tramite il numero di emergenza 112.

I militari, in contatto telefonico, lo hanno rintracciato dopo circa tre ore in località “Arcu Gennargentu”, nel versante del Comune di Villagrande Strisaili della montagna.

Sul posto è intervenuto anche il personale della SAF dei Vigili del Fuoco di Nuoro.

Il 41enne è stato trovato in buone condizioni.

