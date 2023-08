A lezione con la Dinamo Sassari.

Un incontro speciale quello che il 31 agosto, alle ore 12, al Consorzio Universitario Nuorese Uninuoro vedrà i giocatori, l’allenatore e lo staff della Dinamo Sassari che, in concomitanza con la preparazione atletica per il prossimo campionato di serie A - Basket (in corso di svolgimento a Nuoro), incontreranno studenti, docenti, dipendenti e altri simpatizzanti della squadra nella sede di via Salaris 18.

Fabio Ledda

