L’esercito dei papa boys è già schierato. Sono 181 i giovani dai 15 ai 30 anni appartenenti alle diocesi di Nuoro e di Lanusei che si sono già prenotati per vivere con Papa Francesco la Giornata Mondiale della Gioventù in programma a Lisbona dal 1 al 6 agosto prossimi.

Le iscrizioni – raccolte nello scorso mese di febbraio – fanno contare 63 giovani per la diocesi di Lanusei, provenienti dalle parrocchie di Arzana, Bari Sardo, Jerzu, Lanusei, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Villagrande e Villaputzu.

Dalla diocesi sorella di Nuoro gli iscritti sono ben 118, a rappresentare le parrocchie di Budoni, Dorgali, Fonni, Galtellì, Lodè, Mamoiada, Nuoro con le parrocchie Maria Gabriella, Nostra Signora del Rosario, Nostra Signora delle Grazie, San Giuseppe e San Domenico, Orgosolo, Sarule, Siniscola e Oliena.

Le comitive sarde partiranno il 31 luglio con il traghetto che da Porto Torres le farà approdare direttamente a Barcellona dove soggiorneranno. Prima di spostarsi in Portogallo per incontrare a Lisbona – dal 3 al 6 agosto – Papa Francesco insieme alle migliaia di coetanei provenienti da tutto il mondo, trascorreranno alcuni giorni in Spagna, tra Madrid e Valencia. Attesa anche la tappa portoghese a Fatima.

Stabilita anche la quota di partecipazione: € 760 – comprendente tutti i trasferimenti, la tratta in nave e i pernottamenti – da versare in tre tranche: la prima pari a 150euro al momento dell'iscrizione; la seconda di 260euro entro 20 aprile; infine la terza pari a 350 euro entro il 20 giugno.

I ragazzi saranno accompagnati da alcuni membri delle equipe diocesane. Uno sforzo organizzativo importante e complesso per il quale c’è davvero grande entusiasmo e soddisfazione: «Siamo particolarmente felici per l’ottima risposta – commenta don Alessandro Muggianu, responsabile della Pastorale giovanile per la diocesi di Nuoro –. Inizialmente non ci si aspettava un numero di adesioni così elevato, considerato soprattutto sia il lungo e sofferto periodo di chiusura dovuto alla pandemia, sia i prezzi particolarmente alti. Eppure è la risposta dei ragazzi è stata immediata, pensate che i numeri sono stati raggiunti già nelle prime due settimane di febbraio. Questo non può che renderci contenti e fiduciosi». Gli fa eco don Alfredo Diaz, responsabile della Pastorale giovanile della diocesi di Lanusei: «Un’esperienza, quella portoghese, arricchita anche dalla tappa di Fatima, nella quale i giovani avranno l’occasione di vivere il vero pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora di Fatima».

«L’impegno è massimo anche nell’organizzazione degli incontri in preparazione alla GMG – aggiunge Valentina Pani, membro dell’équipe diocesana ogliastrina – affinché tutto possa riuscire nel migliore dei modi. Già dal primo incontro a Nuoro i giovani erano numerosissimi. Certo con le iscrizioni la platea si è leggermente assottigliata, ma comunque resta una partecipazione notevole. L’adrenalina e la voglia di partire sono palpabili fra tutti. La speranza e la certezza sono quelle di vivere un’esperienza unica che ci faccia rientrare nelle nostre comunità con un tesoro prezioso nel cuore».

