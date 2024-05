Cambio al vertice della Comunità Montana Nuorese – Gennargentu - Supramonte – Barbagia. Nelle scorse ore, presso la sede di via Basilicata, a Nuoro, il passaggio di consegne tra la neo presidente, la sindaca di Fonni Daniela Falconi e l’uscente, il primo cittadino oranese Marco Ziranu, eletto in giunta insieme ai colleghi Toni Bosu (Orotelli), Bastiano Congiu (Oliena), Franco Saba (Ottana).

Per Ziranu, che lascia la guida dell’ente dopo un anno, secondo il principio di rotazione fra ruoli, la soddisfazione di un percorso svolto in sinergia fra Comuni: «Abbiamo raggiunto importanti risultati - dice Ziranu - come la creazione del Distretto Rurale e a breve, grazie alle iniziative messe in atto, la Comunità Montana avrà del personale proprio e stabile, con i concorsi ai nastri di partenza. Continuerò ad offrire il mio contributo col lavoro in giunta. Alla collega Daniela Falconi, rinnovo i migliori auguri, certo che saprà fare del suo meglio».

E anche la neo presidente intende proseguire nel percorso della continuità: «Abbiamo davanti sfide importanti - dice Falconi - la prima è quella di concludere il percorso della progettazione territoriale con la Regione. Successivamente la programmazione europea 2021-2027, i fondi per la montagna e tante idee che insieme condivideremo per portare avanti progetti virtuosi per le nostre comunità».

