«Questo fine settimana è stato meraviglioso», sussurra un uomo con l’accento cuneese, mentre osserva i murales di Orgosolo in sella alla sua bicicletta da strada. «Mi sono sentito a casa, forse perché sono originario di un piccolo paese del Piemonte. Ecco, i vostri centri sono molto simili ai nostri. Mi sento fortunato perché li ho potuti ammirare in un periodo insolito, in tutta tranquillità, senza la ressa estiva. La magia del cicloturismo è anche questa».

Bike Tour Barbagia

Sono arrivati da tutta la Penisola. Oltre cinquanta ciclisti hanno invaso le strade della Barbagia, per tre giornate da trascorrere con l’inseparabile due ruote. Tra tornanti, panorami mozzafiato ed enogastronomia di qualità. Tutto possibile grazie a un evento organizzato da “Three Experience”, con il contributo dell’assessorato regionale del Turismo. «Il Bike Tour Barbagia non è solo un evento sportivo ma un’opportunità per promuovere il turismo attivo e sostenibile nelle zone interne della Sardegna, valorizzando il patrimonio naturale e culturale di un territorio unico - afferma l’assessore Franco Cuccureddu -. Manifestazioni come questa sono fondamentali per destagionalizzare l’offerta turistica, creando un indotto economico anche nei mesi invernali. Il cicloturismo, in particolare, rappresenta una leva strategica per attrarre visitatori interessati a esperienze autentiche e a un contatto diretto con la natura e le tradizioni della nostra terra».

Cicloturismo

L’aspetto sportivo è quasi passato in secondo piano. Il cuore dell’Isola ha dato il meglio di sé. Si è mostrato da una prospettiva insolita. Luoghi magici ma non solo. Poi, ospitalità conclamata. I ciclisti hanno toccato i territori di Gavoi, Lodine, Fonni, Orgosolo. E ancora, Ovodda, Teti, Tiana e Mamoiada. L’Isola si è messa in vetrina anche nella cosiddetta “altra stagione”. «Abbiamo ospitato con orgoglio una tappa del Bike Tour Barbagia, un evento che celebra non solo lo sport ma anche l’identità e le eccellenze del nostro territorio - rimarca Salvatore Lai, sindaco di Gavoi -. Il nostro paese, con il lago di Gusana, è stato il cuore pulsante di questa manifestazione che porta alla scoperta delle bellezze della Barbagia».

Davide Cannata, esperto velista con il team di Luna Rossa e grande appassionato di ciclismo, puntualizza: «Nella mia quotidianità vado in bici nella zona di Cagliari, al Poetto. Qui però ho potuto ammirare paesaggi nuovi e stupendi». Daniela Falconi, prima cittadina di Fonni, conclude: «Sono molto contenta che il mio paese abbia accolto questo importante appuntamento. Non è solo un evento, ma ciò che noi vorremmo diventassero le nostre strade per uno sviluppo turistico. La speranza è che da queste manifestazioni si prenda maggiore consapevolezza. Vorrei esistessero mille opportunità come questa, in cui i viaggiatori visitano il territorio, apprezzano la nostra cucina e dormono nei nostri alberghi».

© Riproduzione riservata