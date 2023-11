«Una positiva sensazione di inaspettato, una sorpresa positiva, straordinaria, del tutto fuori dalle normali occasioni che si possono trovare in Italia, non solo in Sardegna e che non sono cosi frequenti». Così stamattina Alessandro Cecchi Paone in visita al MaC Lula, ospite d'eccezione della manifestazione Carrela in Barbagia.

L'occasione è stata quella della X edizione di Magie d'Inverno 2023, all'interno della quale si è svolta una gara di regolarità fra auto d'epoca provenienti da più parti dell'Isola e dell'Italia. Ad attenderle, in piazza Rosa Luxemburg, su cui affaccia il MaC Lula, il pubblico delle grandi occasioni: uomini e donne di ogni età incuriositi dal rombo di circa 40 auto, alcune delle quali molto vecchie, come la Lamborghini Urraco costruita fra il 1972 e il 75, la Porche 911, bellissime e perfettamente conservate, che non sempre è possibile vedere nei piccoli centri.

Un'occasione straordinaria che ha fatto conoscere il Museo di Arte Contemporanea a un pubblico più vasto e che certo ha apprezzato questa piccola postazione d'arte ai piedi del Montalbo.

© Riproduzione riservata