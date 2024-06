La linea ferroviaria turistica per Bosa del trenino verde è di nuovo bloccata.

Il ponte ferroviario di ferro, all'uscita da Macomer, è stato infatti danneggiato seriamente da un mezzo pesante, che si è dileguato senza denunciare quanto era accaduto.

Si tratta del ponte di ferro che sovrasta la strada statale 129 bis, che collega il Marghine con la Planargia. L'incidente risale ai giorni scorsi e si pensava ad un ripristino immediato. La situazione, invece, richiede più del tempo previsto, tant'è che la cooperativa Esedra ha dovuto sospendere i viaggi e tutte le prenotazioni di comitive di turisti, che arrivano da tutta Europa.

L'Arst dovrà quindi programmare un intervento per mettere in asse e in sicurezza il ponte, che richiede tempi molto più lunghi del previsto.

«La situazione è drammatica e rischiamo di perdere anche quest'anno tutta la stagione estiva, annullando le prenotazioni- dice Rossana Muroni, presidente della cooperativa che gestisce i viaggi del trenino verde- si tratta di una vera maledizione, che ci inguaia non poco».

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Macomer, Riccardo Uda. «Purtroppo la direzione dell'Arst non mi ha potuto dare buone notizie, quanto è stato danneggiato, a quanto pare, richiederebbe tempi lunghi per il ripristino. Ho segnalato il problema alla presidenza della Fondazione del Trenino Verde, che affronterà il problema domani stesso».

© Riproduzione riservata