Anche per questo fine settimana sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine, come disposto dalla questura di Nuoro, non solo nel capoluogo ma anche nei comuni di Siniscola, Budoni, San Teodoro e Tortolì.

La notte scorsa una giovane nuorese è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti, arrivati vicino a un locale dove una lite era degenerata in aggressione ai danni di una ragazza, sono stati presi a calci e pugni. L’arrestata, coetanea delle vittima, è stata inoltre sanzionata per ubriachezza molesta e messa ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

(Unioneonline/s.s.)

