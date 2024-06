Tragedia sfiorata questa mattina a Noragugume per la caduta in strada di un grosso cornicione in cemento.

L'incidente si è verificato in via S'Ortu 'e S'ena, nell’immediata periferia dell'abitato, nelle palazzine di edilizia economica popolare.

Un pezzo di cornicione si è staccato, cadendo nella via sottostante, spesso trafficata e dove spesso giocano i bambini. In quel momento, menomale, la strada era deserta.

«Quanto è accaduto è però grave - dice la sindaca, Rita Zaru - più volte l'anomalia è stata segnalata e così anche le precarie condizioni per la mancata manutenzione nello stabile. Lo abbiamo fatto in maniera verbale e poi anche con nota scritta».

