Un incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla statale 131, all’uscita da Macomer in zona Mulargia. Un’auto e una moto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate attorno alle 8.30. Ad avere la peggio è stata una coppia, in sella alla moto, gravemente ferita.

L'uomo alla guida della moto è stato portato con l'elisoccorso a Sassari, in codice rosso. Per la compagna, a cui è stato diagnosticato un politrauma, trasferimento al San Francesco di Nuoro.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Il traffico, direzione Sassari, è fortemente rallentato.

