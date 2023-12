Un gesto nobile che non è passato inosservato. Protagonista lo staff della stazione di servizio Q8 di Tossilo, a Borore, che ieri ha restituito un portafoglio ad un’automobilista che lo aveva smarrito.

La donna, Emanuela Mura (50 anni) residente ad Alghero, percorreva la strada di ritorno verso casa: dopo essersi fermata al distributore per fare benzina e consumare al bar, la ripartenza. Giunta a destinazione, l’amara scoperta, non aveva con sé il portafogli.

«Ho ipotizzato di averlo dimenticato al Q8 – racconta sui social Mura – così ho contattato i ragazzi della stazione che, nel frattempo, lo avevano già custodito e avevano allertato i carabinieri per mettersi in contatto con me».

Di li a qualche ora il marito è tornato indietro recuperandolo di persona. «Lo staff è stato gentilissimo. Onore a loro e all’onestà che li anima», ha scritto la donna.

Emozionato, il titolare dell’attività Salvatore Vanacore (39 anni) dichiara: «Non è la prima volta che i nostri clienti smarriscono degli oggetti. Custodiamo sempre tutto, per poi metterci in contatto con loro. La nostra dipendente Federica Pischedda, notando il portafoglio, non ha perso tempo nel metterlo al sicuro. Insieme al collega Christian Mannu avevamo già allertato le forze dell’ordine, ma siamo felici sia stata la signora ad anticiparci. La ringrazio per le belle parole riservateci».

Il racconto pubblicato su Facebook ha incassato migliaia di apprezzamenti. Un’azione che dovrebbe essere la normalità, ma talvolta si rivela un’eccezione.

© Riproduzione riservata