Quattro giovani sono stati denunciati dai carabinieri di Bitti per guida in stato di ebbrezza. I militari hanno inoltre segnalato un uomo alla Prefettura di Nuoro quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale. Segnalato al prefetto un altro ragazzo per uso di stupefacenti.

L’attività dei Carabinieri della Compagnia di Bitti rientra in un capillare piano di controllo del territorio che va ad interessare non soltanto i centri abitati, ma anche le vaste aree rurali che caratterizzano il territorio su cui insistono i reparti della Compagnia Carabinieri.

