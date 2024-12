Auto in fiamme nella notte a Bitti. I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Brigata Sassari verso l’1.30 del mattino.

La squadra ha domato le fiamme e ha messo in sicurezza la zona. Effettuati i primi rilievi, non si esclude l’origine dolosa del rogo.

Sul posto anche i carabinieri.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata