Drammatico incidente ieri sera alla periferia del paese di Orune, dove un'auto è finita in una scarpata profonda e ripida, proprio sotto la caserma dei carabinieri. Nell'impatto ha perso la vita Antonio De Serra, 68 anni, medico radiologo dell'Asl di Nuoro, il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo diverso tempo con l'ausilio della squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale), specializzata in interventi in ambienti impervi.

Una tragedia che in un attimo è corsa di casa in casa creando sconforto: il medico era stimato e conosciuto.

Pochissimi dettagli si conoscono dell'incidente avvenuto dopo le 21,30 in via Pigliaru.

Forse il medico stava rientrando nella sua abitazione alla periferia del paese, situata tra corso Repubblica e via Chessa. Il cortile della casa si affaccia su una profonda scarpata. Cosa sia successo è ancora in fase di accertamento. Per qualche motivo l'auto condotta dal medico ha messo le ruote oltre il precipizio proprio dove c'è il cortile finendo in fondo alla scarpata, profonda decine di metri. Forse una distrazione, forse un malore, o forse una manovra errata. Saranno le indagini a chiarirlo.

