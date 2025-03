Allarme incendio, sabato mattina, a Bitti.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta alle 7.40 per domare le fiamme che avevano avvolto un’auto.

Prima dell’arrivo, due uomini del 115 liberi dal servizio, notando il rogo, erano già entrati in azione, accorrendo per l’estinzione, contribuendo così a limitare. I colleghi hanno poi completato le operazioni di messa in sicurezza e bonifica.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per le indagini. Le cause sono in corso di accertamento.

