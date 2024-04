Una donna è rimasta ferita questo pomeriggio attorno alle 18.30 in un incidente stradale sulla 131 dcn. L’auto su cui viaggiava insieme al marito, per cause da accertare, ha improvvisamente sbandato mentre percorreva il chilometro 59 delle quattro corsie, prima di ribaltarsi in mezzo alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro e i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all’ospedale San Francesco di Nuoro. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di messa in sicurezza del veicolo. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi di rito

