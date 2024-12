Ancora un attentato incendiario a Siniscola. Nella notte è andato a fuoco un fienile, con le fiamme che sono partite da un capannone in via Silvio Pellico. Al suo interno erano custodite delle provviste per gli animali e delle attrezzature agricole: ingenti i danni alla struttura.

La squadra 9A del distaccamento dei vigili del fuoco di Siniscola ha avviato le operazioni di spegnimento del rogo a partire da ieri sera, con a supporto un autobotte. Non sono state coinvolte né persone né animali, ma sono ingenti i danni alla struttura.

Ancora sconosciuta l’origine, ma l’ipotesi è che si tratti di un nuovo attentato incendiario dopo i tantissimi di questo 2024 a Siniscola. Appena due giorni fa erano state date alle fiamme tre auto e un furgone tra via Migliorisi e via Roma, due volutamente prese di mira e le altre coinvolte perché parcheggiate accanto. In precedenza, la settimana scorsa, si sono registrati incendi a ben sette auto nella notte fra il 16 e il 17 dicembre in diversi punti – del territorio comunale – e martedì scorso una bomba è stata fatta esplodere nella villetta di campagna dell’imprenditore Giuseppe Atzori, in località Janne e Flore.

Una serie di episodi che hanno alzato il livello di allerta a Siniscola, e che stanno creando forti preoccupazioni per i cittadini. Con l’incendio di stanotte che è solo l’ultimo di un lungo elenco: solo contando le auto bruciate si segnalano oltre trenta casi.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata