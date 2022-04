Una nonnina ultraottantenne è stata fermata dalla Polizia locale di Nuoro due volte, nel giro di 15 giorni, alla guida della sua Nissan Micra, nonostante avesse perduto i requisiti per la conduzione del veicolo dal 2018 e fosse priva di cinture di sicurezza.

La prima volta la pattuglia la ha elevato una sanzione di 5mila euro e ha sottoposto l'auto a fermo amministrativo per 90 giorni. Ma trascorse due settimane la stessa pattuglia ha notato nuovamente il veicolo in circolazione per le vie della città con a bordo la nonnina. Questa volta, oltre alla prima sanzione di 5mila euro, l'anziana dovrà pagare altre 2mila euro per il trasporto a un centro autorizzato del veicolo per il quale verranno avviate le pratiche per la confisca e la successiva alienazione.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata