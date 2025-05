La Scuola forestale a Nuoro e miglioramento degli accessi all’Einstein Telescope. La Giunta , su proposta della presidente Alessandra Todde, ha deliberato di utilizzare 43 milioni per nuovi interventi con esigenze prioritarie di finanziamento nel Piano sviluppo e coesione (Psc) della Sardegna 200-2020. Per migliorare l’accessibilità, la sicurezza e l’efficienza operativa del sito Sos Enattos di Lula – candidato a ospitare l’Einstein Telescope – sono stati stanziati 20 milioni di euro che serviranno per una strada di collegamento alla Provinciale 73 per l’accesso al Centro Ricerche Et SUnLab e alla ristrutturazione della diga Minghetti, attualmente in disuso, per renderla funzionale alle esigenze idriche della struttura e del territorio, un particolare ai fini agro-pastorali.

Di concerto con l’assessore ai Lavori Pubblici, la Giunta ha inoltre deliberato la realizzazione di un primo intervento per la realizzazione della scuola del Corpo Forestale e della caserma forestale: un polo formativo aperto anche ad altre direzioni generali regionali, creando un centro di eccellenza per le amministrazioni pubbliche (Protezione Civile, Agenzia Forestas, Vigili del Fuoco e polizie locali). Per la realizzazione della Scuola Forestale sono stati stanziati 23 milioni da economie Fsc e 2 milioni da risorse ex legge di stabilità 2025, pari a un totale di 25 milioni.

I fondi fanno parte dei 92 milioni di 'economie riprogrammabili' all’interno della dotazione finanziaria rideterminata dalla delibera 4 del Cipess del 30 gennaio 2025, pari a oltre 4,2 miliardi.

