Una infinita notte di preghiera da Sinnai a Cagliari per il 38esimo pellegrinaggio a piedi sino a Bonaria voluto dall'associazione "Il Segno" e dalle parrocchie di Sinnai. Grande la mobilitazione nonostante le condizioni meteo poco favorevoli con i viandanti della preghiera che dopo la messa concelebrata nella Piazza Sant'Isidoro dall'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, dal padre carmelitano egiziano con sede a Madrid, padre Botros Pietro Fahin, da diversi sacerdoti, hanno attraversato Sinnai, Selargius, Monserrato, Pirri per raggiungere poi Cagliari.

Prima dell’inizio della Santa Messa, in piazza Sant’Isidoro, il Coro polifonico maschile S’Arrodia di Sinnai e il saluto di Monsignor Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari: “È il quinto anno di seguito che vengo a Sinnai all’inizio di questa bellissima processione che attraverserà tanti paesi verso la Madonna di Bonaria. In qualche modo rappresenta il cammino di tutti noi, di questo popolo cristiano, della Sardegna, certi della meta che è l’abbraccio della Madonna e certi del motivo del cammino per cui si va, c’è chi prega, chi ringrazia e in questo momento abbiamo bisogno di pregare per la pace e quindi Don Pedro, di origine egiziana che ha sempre lavorato anche in Spagna che unisce le due sponde del Mediterraneo, celebrerà e ci aiuterà a pregare proprio per la pace che certamente è responsabilità degli uomini ma è anche un dono di Dio che non ci stanchiamo di cercare. Un bel segno questo cammino di un popolo che attraversa questi centri verso un’unica meta”.

Nelle immagini l’inizio delle celebrazioni religiose con l’arrivo sull’altare allestito in piazza Sant’Isidoro della Madonna di Bonaria. Immancabile l’inno della Madonna di Bonaria, patrona della Sardegna, protettrice dei naviganti: “Di Bonaria Celeste Regina, salve o madre che il cielo ci diè, te saluta e devota s'inchina la Sardegna che esulta per te. Misteriosa da iberici lidi la tua immagine un giorno salpò. O gran Vergin, che in cielo t'assidi, deh, ne dici chi a noi ti mandò. Benedetto il Signor e in Sardegna a noi madre ti volle mandar…”.

Messa presieduta da Padre Botros Pietro Fahim dell’ordine dei Carmelitani scalzi e partecipata dal parroco di Sinnai Padre Gabriele, dal parroco di Settimo San Pietro Don Giuseppe Orrù e tanti altri celebranti.

Infine l’arrivo alla Basilica di Bonaria e le benedizioni ai tantissimi fedeli presenti.

IL VIAGGIO DEI FEDELI:

L'ARRIVO A BONARIA:

