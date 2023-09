Doppio arresto da parte della polizia per spaccio di droga.

Nei giorni scorsi, a un posto di controllo, la pattuglia del Distaccamento di Siniscola ha intimato l’alt a un’auto, ma la conducente – invece di fermarsi – ha proseguito la marcia. Ne è scaturito un inseguimento per le strade di San Teodoro e la donna ha poi lasciato la macchina proseguendo la fuga a piedi. In breve è stata raggiunta dai agenti. Nella borsa che aveva con sé sono stati ritrovati un bilancino di precisione e della sostanza stupefacente. È stata arrestata per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice del tribunale di Nuoro ha convalidato l’arresto e ha disposto il divieto di dimora in tutta la Regione.

In un secondo episodio, la pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Macomer, mentre percorreva la Carlo Felice, è stata superata da un motoveicolo che procedeva a velocità sostenuta. Gli agenti si sono messi al suo inseguimento, terminato grazie alla presenza di un cantiere al bivio di Bonorva.

Nel corso dei controlli sono stati ritrovati della cocaina e circa 825 euro in contanti. L’uomo è finito in manette con obbligo di domicilio nella sua residenza di Ittiri.

