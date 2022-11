Se è prevista dal contratto, l’indennità Covid sarà pagata anche ai precari della sanità che sono stati assunti per fare fronte alla pandemia in Sardegna.

La rassicurazione arriva è arrivata da Mario Nieddu, assessore regionale alla Sanità prima dell’azzeramento deciso dal presidente della Regione Christian Solinas.

La posizione comunque vale in risposta alla denuncia dei sindacati, che ieri hanno denunciato la beffa per centinaia di lavoratori: chiamati in servizio per combattere il virus, non hanno ricevuto l’indennità prevista proprio per la lotta contro l’epidemia. «Non c’è alcuna preclusione al pagamento del premio di produttività», assicurano dall’assessorato, «indubbiamente ci troviamo davanti a una situazione particolare. Le assunzioni a progetto per rispondere alle necessità del nostro sistema sanitario durante la pandemia rappresentano un caso eccezionale in una situazione di emergenza e questo vale a livello nazionale».

Il problema è già stato affrontato con i sindacati. E l’assessorato ha avviato «le opportune verifiche con le aziende che hanno contrattualizzato gli operatori, per i necessari approfondimenti. Ai lavoratori sarà corrisposto tutto ciò che è previsto dal loro contratto, senza esclusioni».

(Unioneonline/E.Fr.)

