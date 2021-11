In Sardegna c’è chi riceve la dose “booster” e chi invece comincia ora il ciclo vaccinale anti-Covid. Per la prima fascia solo ieri mattina le prenotazioni sono state 7.569, per le seconde le richieste sono probabilmente in gran parte legate al decreto relativo al Super green pass valido solo per gli immunizzati. Molti hanno sempre rinviato, fino ad ora, per vari timori.

Ieri nell’Isola i nuovi casi di coronavirus sono stati 164, con un tasso di positività all’1,8 per cento. La situazione più critica è quella del Sulcis tanto che a Fluminimaggiore il sindaco ha decretato la zona rossa fino al 5 dicembre. La decisione dopo gli ultimi aggiornamenti: oltre 30 contagi in meno di 48 ore, due pazienti ricoverati in rianimazione e altrettante persone sotto osservazione dopo i contatti con positivi.

Nell’ordinanza viene stabilita la chiusura di vari esercizi – edicole, farmacie e attività indispensabili restano aperte – l’obbligo di indossare sempre la mascherina, anche all’aperto, e coprifuoco dalle 22 alle 5 salvo motivi di lavoro e salute.

A Iglesias si contano 25 casi di positività e 36 persone in quarantena. A Carbonia vige l’obbligo dell'utilizzo delle mascherine all'aperto dalle 18 in poi.

