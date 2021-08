Se la stagione turistica in Sardegna è ormai decollata – lo dimostrano i dati diramati ieri da Sogaer sui transiti dei passeggeri all’aeroporto di Elmas – il tema della sicurezza contro la diffusione del Covid tiene banco da giorni. Soprattutto perché non c’è alcun controllo alle partenze e agli arrivi. E nell’ultimo bollettino della Regione sui contagi nell’Isola, si contano altri 210 casi di coronavirus e un’ulteriore vittima, con le pressione sui gli ospedali che si fa sentire sempre più.

Ma dalla Regione fanno sapere di essere al lavoro per creare un’ordinanza diretta a ripristinare in qualche modo i controlli agli arrivi, evidentemente non dello stesso livello di quelli effettuati nei mesi scorsi a causa dell’alto flusso di turisti, mentre si attendono le decisioni del governo.

Intanto però un po’ di confusione resta, e riguarda in particolare il tema Green pass quando mancano due giorni dall’entrata in vigore del decreto secondo il quale è obbligatorio il certificato verde per l’ingresso nei ristoranti al chiuso, così come per partecipare a una sagra. Eppure i gestori dei locali e gli organizzatori delle manifestazioni non hanno ricevuto indicazioni precise su come procedere e sollevano anche il problema di una possibile violazione di privacy nel momento in cui, controllando il Green pass, debbano chiedere i documenti di identità.

