Altri 1.564 casi di Covid sono stati rilevati oggi in Sardegna secondo l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi. Con 4.662 persone testate e 24.384 tamponi molecolari e antigenici processati il tasso di positività si attesta al 6,4%.

Altre 11 persone hanno perso la vita a causa del virus nell’Isola: due donne della provincia di Sassari di 84 e 93 anni, 3 uomini della Città Metropolitana di Cagliari di 70, 80 e 90 anni, una 77enne dell’Oristanese, altri due nel Sud Sardegna, un uomo di 66 e una donna di 88 anni, e infine tre residenti nella provincia di Nuoro, tra cui una donna di 83 anni.

Diminuisce la pressione sugli ospedali. Sono 30 i pazienti in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri, 376 quelli in area medica, -1 rispetto al dato di 24 ore fa.

In isolamento domiciliare si trovano 23.127 sardi, 379 in più di ieri.

