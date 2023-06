Tre mucche sul tracciato. Una, nonostante il tentativo di schivarla da parte del pilota, è stata falciata. Si è sfiorato il dramma ieri durante la tappa del rally Italia-Sardegna in corso nel nord dell’Isola. Evitato grazie all’abilità di chi era alla guida.

Il tratto era quello tra Monte Lerno e Sa Conchedda: 49,90 chilometri impegnativi. La prima auto a percorrere le strade sterrate è la Toyouta Gr Yaris Rally1 guidata dal finlandese Kalle Rovanpera, affiancato dal navigatore Jonne Halttunen.

L’imprevisto è subito dopo una curva: l’auto esce a tutta velocità, ma sul tracciato ci sono tre mucche che il proprietario non ha chiuso dentro il recinto in vista della gara, come avrebbe dovuto fare.

Rovanpera le vede, nonostante la velocità cerca di evitarle. Ma ne prende in pieno una, che dopo un volo finisce a terra.

«Il pilota è stato molto bravo perché ha provato a non prenderle», racconta Tony Madeddu, appassionato di rally che ha ripreso la scena, «ma purtroppo una è rimasta in mezzo alla carreggiata». Ed è stata travolta.

Rovanpera ha chiuso la tappa con un ritardo di 46 secondi.

