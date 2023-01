Per una settimana ha girato video per le strade e nelle spiagge della Sardegna: acrobazie con la motocicletta, scorrazzate sulla sabbia, pubblicando poi tutto sui social.

La protagonista delle bravate è Sara Aydin, professionista svedese con centinaia di migliaia di follower su Instagram. Le sue azioni non sono passate inosservate: ha fatto scalpore ad esempio la clip in cui impenna a Cagliari, in viale Poetto.

«Sono cafonate – commenta il Gruppo di intervento giuridico –, causano pericoli sulle strade, provocano danni all’ambiente e sono pure vietate. Chissà se in Svezia l’avrebbero permesso».

Il GrIg ha segnalato le sue azioni al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, e alla Guardia costiera.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata