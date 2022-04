In questo inizio della settimana di Pasqua a farla da padrone sul fronte meteo è l’anticiclone africano che domina il Mediterraneo dopo il colpo di coda dell’inverno dei giorni scorsi in cui le temperature sono bruscamente scese. Ma sarà proprio nei giorni di festa che arriverà qualche nube.

"Con il ritorno dell'anticiclone l'atmosfera sull'Italia si stabilizzerà completamente e almeno fino a martedì il cielo sarà sereno quasi ovunque – spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it. - Da mercoledì, invece, comincerà a farsi sentire l'influenza del vortice africano; richiamerà venti di Scirocco via via più moderati, anche forti in Sardegna, che oltre a far aumentare le temperature provocheranno un deciso aumento della nuvolosità con cielo molto nuvoloso o coperto a partire da Sardegna e Nordovest verso il resto delle regioni”.

Scampato pericolo, a quanto sembra, per le precipitazioni.

I valori massimi e minimi delle temperature tenderanno a crescere giorno dopo giorno con punte anche di 26 gradi. Questo fino a venerdì.

Per la Sardegna, in particolare, nuvole in aumento martedì e mercoledì. Sabato il tempo cambierà un po’ ovunque.

(Unioneonline/s.s.)

