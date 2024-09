I vertici di Aeroitalia hanno dato garanzie sul potenziamento dell’offerta. «A breve la compagnia incrementerà le frequenze su Linate e noi verificheremo che ciò avvenga», ha detto l’assessora ai Trasporti Barbara Manca al termine dell’audizione in commissione quarta del Consiglio regionale con all’ordine del giorno la continuità territoriale.

«Adesso la compagnia ha messo in vendita l’offerta prevista dal decreto ministeriale, noi abbiamo fatto presente che il volato dell’ultimo anno è stato differente dall’offerta minima del decreto.

Quindi, dove attualmente si nota un'offerta inferiore, penso all’aeroporto di Linate, ciò è dovuto al fatto che gli slot sono saturi. Per cui è necessario chiedere un’autorizzazione. Aeroitalia ha chiarito di aver presentato richiesta e a breve incrementeranno anche le frequenze su Linate».

La seduta della commissione Trasporti (Murgia)

Sull’audizione: «È andata bene, abbiamo raccolto spunti interessanti da parte della maggioranza e dell’opposizione, ricordo che il progetto di continuità non esce dall’assessorato ai Trasporti ma è di tutti. Dobbiamo condividere la proposta da portare in Europa per essere più forti nella contrattazione».

Manca si è soffermata anche sul nuovo bando e sulla Ct2 che, «in un primo momento non sarà inserita, perché vogliamo portare a casa un progetto ambizioso di Ct1 senza inserire elementi che potrebbero generare confusione». Tuttavia, «in parallelo stiamo già studiando alcune possibilità per avere una eventuale Ct2». Un passaggio anche sulla possibilità di fare un bando unico per tutti gli aeroporti, come chiedono i sindacati e in modo che Alghero non resti a terra. «È una cosa che stiamo valutando, ma l’osservazione che si fa sul bando unico è che comporta una chiusura del mercato, l’Europa favorisce la concorrenza. Quindi stiamo ragionando su come rendere appetibile l’aeroporto di Alghero, se unirlo agli altri aeroporti o fare altre valutazioni».

