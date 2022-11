Nel silenzio e lontano dalle polemiche, e mentre si alza lo scontro sule navi delle Ong che restano senza porto sicuro, ieri nel centro di accoglienza straordinaria di Villanovaforru sono arrivato 24 migranti.

Solo nove hanno attraversato il Mediterraneo. Gli altri quindici sono entrati in Italia attraverso la rotta terrestre balcanica e Trieste.

Una proporzione che per il sindaco del paese, l’indipendentista Maurizio Onnis, “rende ancora più ridicola la pantomima governativa sul blocco alle navi di soccorso in mare aperto. Navi per le quali la Meloni tira addirittura in ballo la “difesa dei confini esterni”.

Secondo il primo cittadino sardo “la destra italiana, da operetta, buona solo a lisciare il pelo agli istinti peggiori della gente, fa davvero propaganda. Sulla pelle di persone in carne e ossa, però. Pessimi e pericolosi”.

