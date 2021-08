Avanti tutta senza sosta. Così nel grande hub vaccinale di San Gavino Monreale, posto di fronte all’ospedale, sono state superate le 90mila dosi. Lo rimarca Alessandro Baccoli, direttore della Assl del Medio Campidano: “Inoltre ora l’Hub da 10 giorni è perfettamente climatizzato, anche in vista del periodo freddo, poiché abbiamo previsto la possibilità della terza dose. Da lunedì abbiamo creato degli slot appositi per le vaccinazioni della fascia di utenza 12-18 anni. La mattina ne riserveremo 15 posti per ogni ora, la sera 5 per ogni ora. Questo per facilitare il rientro in classe e mettere in sicurezza l'anno scolastico e la ripresa della vita sociale”.

Così la campagna vaccinale nel Medio Campidano procede a ritmo spedito con il record giornaliero raggiunto il 14 luglio con 1154 somministrazioni. L’Hub di San Gavino ha permesso una marcata accelerazione della campagna, permettendo tutti i giorni la somministrazione di circa mille vaccini. Prosegue il lavoro di accoglienza della Protezione Civile, impegnata sia all’ingresso nella gestione dei flussi che all’interno della struttura.

“Intenso è il lavoro degli operatori, medici, infermieri, amministrativi della Assl di Sanluri di cui la maggior parte sottratta a servizi di appartenenza per implementare il lavoro dell’Igiene Pubblica”, spiega ancora Baccoli. “Da evidenziare, inoltre, con grande senso di riconoscenza e rispetto, la dedizione di medici e infermieri volontari che seppur avendo raggiunto la pensione si stanno dedicando intensamente e gratuitamente alla vaccinazione dei cittadini; costoro hanno aderito al bando di reclutamento volontario e gratuito ATS e provengono da varie località del Medio Campidano e dal Cagliaritano. Ex dipendenti ospedalieri e sanitari del territorio che hanno indossato di nuovo divisa o camice e spendono gratuitamente il loro tempo per il servizio alla collettività e ritrovato quell’entusiasmo all’esercizio dell’arte medica reso ancora più appagante dalla gratuità”.

