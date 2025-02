Un pensionato di 86 anni è stato denunciato dai carabinieri di Samassi per tentato furto, minaccia aggravata e porto di armi atte ad offendere. Un coltello, per la precisione.

Il proprietario di un terreno agricolo in località Sa Mina ha sorpreso l’anziano intento a raccogliere carciofi senza alcuna autorizzazione. Alla richiesta di spiegazioni, il pensionato, non solo non si è mostrato dispiaciuto, ma ha deciso di affrontare l’uomo estraendo un coltello da taglio e ha invitato il proprietario del terreno a non interferire con la sua “raccolta”.

I carabinieri, allertati dal contadino, hanno trovato l’ottantaseienne ancora sul posto, con un coltello a serramanico di 19 centimetri ben custodito in tasca, pronto all’uso.

Alla vista dei militari, il pensionato ha cercato di minimizzare la faccenda, sostenendo che si trattava solo di un piccolo prelievo per uso personale. Dopo aver sequestrato l’arma bianca e raccolto la denuncia della parte offesa, i carabinieri hanno informato l’Autorità Giudiziaria, che ora valuterà l’accaduto.

