L’appello arriva dall’Avis di Serramanna: una ragazza di 19 anni del paese, chiamata col nome di fantasia di Maria, ha bisogno di un donatore di midollo.

Ecco perché l’associazione, insieme con Croce verde Serramanna e la Società operaia di Serramanna, si sta mobilitando per trovarne uno compatibile con la giovane. Il primo passo è il tampone salivare, a cui si potranno sottoporre tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, per verificare la corrispondenza.

I tamponi per cercare il donatore per Maria saranno effettuati sabato nella sede Avis del paese, in piazza Gramsci, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30.

