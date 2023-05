Grave incidente sul lavoro a Serramanna, con un operaio in gravi condizioni.

È successo in via Nazionale: secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe caduto da una scala, mentre lavorava per conto di un’impresa.

Necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il ferito all’ospedale Brotzu.

(Unioneonline)

