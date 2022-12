Con la crisi della grande industria, l’amministrazione comunale di San Gavino Monreale punta sulla valorizzazione dei prodotti d’eccellenza come lo zafferano ma anche il riso, i legumi e il miele. Lo rimarca l’assessore all’agricoltura Nicola Ennas: «Il fiore viola rappresenta la storia, la tradizione e un pezzo dell’economia del paese.

La coltivazione dello zafferano Dop è un’importante opportunità d'integrazione al reddito per imprese agricole e hobbisti e percorrere la strada della valorizzazione è il modo migliore per portare avanti una tradizione secolare che oggi si candida a diventare attrattiva turistica esperienziale, oltre che importante voce economica per tutto il territorio».

Con i suoi trenta ettari coltivati e duecento chilogrammi di prodotto, San Gavino è la capitale italiana dello zafferano: «Come amministrazione vogliamo continuare a promuovere la rete di Comuni, incentivare e sostenere i produttori nella promozione della spezia al di fuori dei confini comunali, mediante la partecipazione a fiere, mostre e sagre regionali e nazionali».

