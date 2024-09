Problemi alla motrice, la gigantesca pala eolica resta bloccata sullo svincolo della Statale 131 per Samassi.

Non ha funzionato questa volta la strategia di effettuare i trasporti notturni per evitare problemi al traffico e che qualche contestatore potesse mettere in atto azioni di protesta: il trasferimento eccezionale del grande pezzo di impianto – non si sa se destinato a Villacidro o a Domusnovas – intorno alle 3 si è “piantato” su una rampa d’uscita della Statale, al chilometro 42,500.

La pala bloccata

Stando a quanto trapela, la causa sarebbe un problema al motore del “trattore”. E il problema potrebbe essere risolto solo con l’arrivo di un’altra motrice. O con un intervento a “cuore aperto” su quella che ha dato forfait.

Intanto il traffico verso la Statale 293 resta bloccato e il transito sulla rampa è interdetto. Sul posto gli operai dell’Anas e i carabinieri.

Enrico Fresu

