Da un’idea di promozione del territorio che vede l’Associazione Isolarte e il Comune di Tuili lavorare insieme, con la collaborazione della Fondazione Altopiano della Giara e della Regione, domani, venerdì 27 dicembre, alle 17, la residenza ottocentesca Villa Asquer di Tuili ospiterà la seconda edizione del Premio Speciale Cavallino della Giara con ospiti di prestigio: Maria Grazia Cucinotta, Don Backy, Sergio Frau, il Generale Gian Gabriele Carta e Carola Puddu.

Oltre alla cerimonia di premiazione, i visitatori potranno esplorare i musei di Tuili, partecipare a escursioni e gustare le eccellenze enogastronomiche locali (alle 19.30), esposte presso Villa Asquer grazie alla collaborazione con i produttori del territorio.

Un tributo ai cavallini endemici

Ideato da Maurizio Porcelli, il progetto punta a valorizzare le risorse ambientali e paesaggistiche del territorio, promuovendo la Giara a livello nazionale e internazionale attraverso la partecipazione di personalità di rilievo.

Il premio è dedicato ai cavallini selvaggi che vivono sull’Altopiano della Giara, unici per le loro caratteristiche fisiche e caratteriali. Questi piccoli equini, alti circa un metro e venti al garrese, sono famosi per il loro manto morello o baio scuro, la folta criniera e i vivaci occhi a mandorla.

Oggi se ne contano circa 600, proprietà della Regione Sardegna dal 1996. Vivono liberi in una zona che si estende anche nei comuni di Genoni, Gesturi e Setzu, mentre nell'area SIC ricadono in tutto undici comuni (Albagiara, Assolo, Genoni, Genuri, Gesturi, Gonnosnò, Nuragus, Nureci, Setzu, Sini, Tuili). Qui la natura fa da madre e custode: i versanti scoscesi della Giara proteggono i cavallini, impedendo loro di allontanarsi dal territorio. Ribelli e fieri, accolgono con curiosità i turisti che ogni anno arrivano per ammirarli.

Sono tra i rari cavalli allo stato brado rimasti in Europa, simbolo di un equilibrio delicato in un ecosistema che cambia rapidamente. Per questo, la strada della tutela e valorizzazione intrapresa negli ultimi anni è fondamentale per preservarne la loro autenticità.

Il Progetto

L’Associazione Isolarte, da anni attiva nella promozione culturale sarda, ha inserito il Premio Cavallino della Giara all’interno di un più ampio contenitore culturale, il Premio Amedeo Nazzari. Quest’ultimo celebra il legame tra il celebre attore e questa porzione unica della Sardegna, attirando nomi illustri del cinema, dell’arte e della cultura.

L’obiettivo è creare una rete di avvenimenti che valorizzino la creatività isolana e di chi ha adottato la Sardegna come seconda casa. Il filo conduttore è una narrazione che intreccia passato, presente e futuro attraverso le voci dei protagonisti.

I Premiati

Protagonisti della serata di gala, condotta dalla vicedirettrice del TG1 Incoronata Boccia, saranno:

Maria Grazia Cucinotta: attrice siciliana e produttrice cinematografica, premiata in omaggio ad Amedeo Nazzari per il suo contributo al cinema italiano e internazionale. Celebre per il ruolo nel film “Il Postino”, ha ampliato la sua carriera diventando una delle produttrici più apprezzate.

Don Backy: cantautore leggendario 85enne, premiato per la carriera musicale. Forte di venti 33 giri sulle spalle ed un’infinità di singoli di successo, Don Backy ha pubblicato di recente l’ultimo suo disco “Pianeta Donna” e prima della sua premiazione canterà, oltre alle sue intramontabili melodie, anche alcuni nuovi lavori che sta portando in tour in tutta Italia. Recentemente ha pubblicato il disco Pianeta Donna e continua a esibirsi in tour.

Alle 18.30 è inoltre prevista una sua esibizione.

Sergio Frau: il Premio alla carriera per il giornalismo e la divulgazione della civiltà nuragica andrà a lui, firma di punta al quotidiano La Repubblica dal 1976, per il quale, dopo avere curato vari supplementi, è inviato di temi culturali. Di origini cagliaritane e lombarde,è anche autore del celebre saggio “Le Colonne d’Ercole”, dove ha ipotizzato nuove interpretazioni sull’origine della civiltà nuragica e il mito di Atlantide.

Generale Gian Gabriele Carta: generale di Corpo d'Armata, 30° comandante della Brigata Sassari e presidente della Sezione Anac della Sardegna. Per lui il premio alla carriera perchè un grande esperto della razza equina, che ha dedicato a questo settore gran parte della sua seconda vita. Molti lo ricorderanno per essere stato un illuminato presidente dell’Ippodromo di Cagliari e per i tanti successi ottenuti nel corso di una straordinaria carriera militare.

Carola Puddu: Il premio al talento sarà assegnato ad una nuova stella della danza, la ballerina Carola Puddu, classe 2000, diventata famosa al grande pubblico nel 2021 entrando nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi dove, grazie dai preziosi insegnamenti della maestra Alessandra Celentano, riesce ad accedere alla fase finale. Alla sua uscita dal programma, considerata la sua straordinaria preparazione e maturità artistica, le viene offerto il prestigioso ruolo di Giulietta nel celebre balletto Giulietta e Romeo di Fabrizio Monteverde a cura del Balletto di Roma. Il resto è storia.

