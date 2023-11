A una settimana dall’improvvisa morte a 48 anni di Maria D’Itria Nicoletta Cuccu Gesturi si mobilita per le sue bambine. Al dolore per una perdita prematura e improvvisa si aggiunge, infatti, la preoccupazione per Emanuela e Sara, le gemelline di 9 anni che qualche anno fa hanno già perso il padre. Il paese si è stretto attorno alla famiglia e il Comune ha avviato una raccolta fondi per garantire alle due bimbe un sostegno economico.

La tragedia

«Mia madre era talassemica, ma stava bene. Si è sentita male improvvisamente – racconta Michele Tolu, il figlio ventenne di Maria D’Itria che vive in Germania –. L’ho raggiunta telefonicamente e ho parlato con lei, ma dopo dieci minuti mi hanno richiamato e mi hanno dato la triste notizia». Nei giorni successivi è iniziato un pellegrinaggio silenzioso per esprimere vicinanza alla famiglia. «Mamma aveva tanti amici e anche per via della sua malattia aveva stretto legami forti in tutta la Sardegna, l’affetto che le persone nutrivano nei suoi confronti si percepisce anche adesso che lei non c’è più», continua Michele che ora insieme ai nonni materni e allo zio materno si prenderà cura delle due piccole.

La commozione

Michele Tolu, rientrato dalla Germania, nel momento peggiore è stato travolto dall’onda di affetto e all’idea della raccolta avviata in paese trattiene a fatica la commozione. «È un’iniziativa lodevole che non ci saremmo mai aspettati».

Il sindaco di Gesturi, Emilio Serra, ammette di essere colpito dalla reazione della comunità: «In tanti ci hanno chiesto come avrebbero potuto essere d’aiuto per queste due bimbe colpite da un dolore immane per la perdita della loro mamma. Abbiamo così deciso di attivarci per raccogliere quante più risorse possibili. Naturalmente il Comune farà la sua parte».

Ognuno può dare il suo contributo con un bonifico indirizzato al Comune di Gesturi, Iban IT60O0101544160000070648509 e indicando nella causale “Solidarietà per Emanuela e Sara”.

